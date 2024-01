AMAARAE La Cigale Paris, 6 mars 2024, Paris.

À la suite de circonstances imprévues, la tournée européenne d’Amaarae programmée en septembre 2023 ne pourra malheureusement pas avoir lieu et doit être reportée.Sa date parisienne du 15 septembre 2023 à la Cigale est donc reportée au 6 mars 2024 à l’Elysée Montmartre.Les billets achetés pour le 15 septembre 2023 à la Cigale restent bien valables pour la nouvelle date du 6 mars à l’Elysée Montmartre.Pour celles et ceux qui le souhaitent, les remboursements sont bien entendus possible, de préférence avant le 21 septembre 2023, auprès des plateformes sur lesquelles les billets ont été achetés.Merci pour votre compréhensionSuper! présente :Amaarae en concert le 15 septembre 2023 à la CigaleLe 26 mai 2023 l’incomparable artiste ghanéenne-américaine Amaarae annonçait sa tournée UK/EU Fountain Baby qui passera par Paris à la Cigale le 15 septembre 2023. Après les précédents shows à guichets fermés à Londres chez KOKO et COLORS qui ont reçu un éblouissant ‘’4 étoiles’’ du Telegraph, ce nouveau chapitre s’annonce déjà immanquable. Ce dévoilement de la tournée vient peu de temps après l’annonce de la sortie très attendue de l’album Fountain Baby, prévue pour le 9 juin sur Interscope.Plus tôt en mai, pour célébrer toutes ces bonnes nouvelles, Amaarae a partagé son nouveau morceau chaleureux Co-Star (créé à l’origine sur scène au KOKO en mai dernier) aux côtés d’un clip alléchant qui rappelle l’ère des top modèles des années 90. Le morceau est une continuation de l’œuvre respectée d’Amaarae, au croisement de l’émancipation des femmes, de la subversion des normes de genre et d’une exploration passionnante de la sexualité féminine et de l’expression artistique de soi – tout en centrant son héritage ouest-africain dans une optique globale.Aux côtés de Reckless & Sweet précédemment sorti, Fountain Baby consolidera sans aucun doute la position légitime d’Amaarae en tant que l’un·e des artistes les plus influent·e·s de la scène pop mondiale. Le projet verra son talent et sa vision s’étendre au-delà des genres et des frontières, fruit d’un vrai travail brillant et palpable, qui l’établira comme une architecte essentielle de l’avenir de la musique.

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-03-06 à 19:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75