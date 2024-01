MARTIN LUMINET La Cigale Paris, 5 mars 2024, Paris.

Il y a eu ce passage très remarqué lors des Francofolies de La Rochelle. Et MONSTRE, comme un accès à une authenticité personnelle autant qu’à la beauté. Un premier EP qui en cinq titres, définissait une humeur à la fois batailleuse et fervente, honnête et inquiète. Habité par le refus des faux-semblants, cru parfois, cash souvent, Martin Luminet fait planer la lucidité couperet de son spoken word impavide et mélodique : une électro cinématographique et cinglante, un télescopage entre le Biolay de « À l’origine » et la noirceur viciée d’Odezenne. L’auteur-compositeur-interprète (et réalisateur de ses clips, eux aussi baignés d’un esthétisme incisif) a une conscience particulièrement aiguë de l’autre. Il embrasse ainsi un « nous » générationnel pour transfuser la lente agonie d’un Monde responsable de son propre infarctus. C’est un appel au sursaut et à ne pas courber l’échine. C’est l’uppercut salvateur d’un garçon à la sensibilité exacerbée qui a l’élégance de vibrer par le collectif.DEUIL(S) le premier album très remarqué de Martin Luminet est sorti le 17 février 2023.Après une première partie de tournée électrique dans toute la France et un Café de la Danse complet-complet, MARTIN LUMINET sera en concert à la Cigale le 5 mars 2024.

