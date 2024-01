SLIFT La Cigale Paris, 1 mars 2024, Paris.

Récemment auréolé d’une signature chez le légendaire label américain Sub Pop, SLIFT sortira son deuxième album le 19 janvier 2024, suivi d’une tournée européenne qui traversera onze pays. Le groupe se produira notamment dans 8 villes françaises, dont Paris le 1er mars à la Cigale.SLIFT est composé des frères Jean et Rémi Fossat et de Canek Flores. Officiellement formé en 2016, le groupe a rapidement sorti son premier EP en 2017, Space Is the Key, qui a su allier la gravité du stoner à l’énergie du rock garage, suivi l’année suivante de La Planète Inexplorée, leur premier album studio.En 2020, UMMON a marqué le virage de SLIFT vers les confins célestes du psych métal, marqué par les basses massives de Rémi et les coups d’un Canek impitoyable avec ses peaux. Mais rien de tout ce catalogue pourtant remarquable ne peut vous préparer à ILION, un album dense au gros son et aux mélodies entêtantes qui rappellera aussitôt l’extase permanente de King Crimson, la passion brûlante des légendes rock-prog.Après une tournée XXL aux Etats-Unis en 2022 et un été de festivals européens tels que DOUR (BE) ou Wide Awake (UK) en 2023, SLIFT nous certifie avec ILION TOUR la promesse d’un live immanquable et dantesque. 1ère Partie : STUFFED FOXES

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 19:30

Réservez votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75