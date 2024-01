RSKO La Cigale Paris, 21 février 2024, Paris.

RSKO est sur le point de marquer son époque. Après les hits « Porsche » et « Sal Histoire » sa côte de popularité explose. Son premier album LMBD (La Mélodie Des Banlieues) sort en 2022 et a pour thème sa reconnaissance envers le quartier et sa mélodie qui ne l’a jamais quitté. Quasiment disque d’or, cet album est un véritable succès et compte des invités remarquables tels que Tiakola, Gazo, Aya Nakamura… RSKO annonce aujourd’hui la sortie de son nouvel album MEM( )RY prévue le 3 novembre 2023 et son premier concert sur la scène mythique de La Cigale à Paris le 21 février 2024

Tarif : 24.10 – 24.10 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75