SWING La Cigale Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris SWING La Cigale Paris, 9 février 2024, Paris. Swing, le rappeur issu du trio belge l’Or du Commun revient avec son premier album solo « Au revoir Siméon » un nouvel opus personnel et sans concession. Le rappeur tant attendu enflammera la scène de La Cigale à Paris le 9 février 2024 !

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00 Réservez votre billet ici La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75 Détails Catégories d’Évènement: 75, Paris Autres Code postal 75018 Lieu La Cigale Adresse 120, BOULEVARD ROCHECHOUART Ville Paris Departement 75 Lieu Ville La Cigale Paris Latitude 48.882198 Longitude 2.34012 latitude longitude 48.882198;2.34012

