CHIEN NOIR La Cigale Paris Catégorie d’Évènement: Paris CHIEN NOIR La Cigale Paris, 6 février 2024, Paris. Après 2 premier EPs et une nomination en tant que “révélation masculine” aux Victoires de la Musique 2022, chien noir revient en force et confirme la formule magique qui est la sienne. Il dévoile son premier album « Apollo » sur lequel nous retrouvons single “Je veux, je veux, je veux”. chien noir sera en concert à la Cigale le 6 février 2024.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:00
La Cigale
120, BOULEVARD ROCHECHOUART
75018 Paris

