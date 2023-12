GUILLAUME PONCELET La Cigale Paris Catégorie d’Évènement: Paris GUILLAUME PONCELET La Cigale Paris, 25 janvier 2024, Paris. Aussi talentueux qu’aventureux, le pianiste et trompettiste Guillaume Poncelet évolue dans un univers sonore hybride. Collaborant avec de nombreux artistes tels que Gaël Faye, Ben Mazué, il explore – au piano droit – la sphère d’une musique néo-classique minimaliste aux nuances profondes et subtiles. Après 3 Café de la Danse complets, il est de retour pour un concert exceptionnel à la Cigale.

Tarif : 17.60 – 41.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30 Réservez votre billet ici La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris

