BLICK BASSY La Cigale Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Après un 104 complet, Blick Bassy revient à la Cigale !Adepte de sonorités mêlant indie-pop et afro-soul, enraciné en profondeur dans le continent africain, le très talentueux artiste pluridisciplinaire auteur-compositeur-interprète et producteur camerounais Blick Bassy dévoile sur scène son dernier album Madiba (sorti le 26 mai). Après avoir célébré un glorieux héros de l’indépendance du Cameroun (tué par l’armée française en 1958) sur le splendide album 1958, Blick Bassy a choisi d’aborder la thématique de l’environnement, en particulier la question – ô combien brûlante – de l’eau, sur son nouvel album à paraître en mai 2023. Connu pour ses vibrantes prestations scéniques, il vient le présenter en live. Dans son conte écologique sur cet élément synonyme de vie, d’énergie, de force et d’espace, Blick Bassy nous captive et nous propulse avec douceur dans une sérénité absolue loin de la gravité du sujet. Cette fois, le compositeur a développé un discours musical plus futuriste en accentuant la présence de sonorités électroniques tout en conservant cette musique diaphane qui donne toute sa force à ses propos. Tendue vers l’essentiel, elle atteint un haut niveau émotionnel.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75