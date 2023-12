DORIAN ELECTRA PRESENTS FANFARE La Cigale Paris, 22 janvier 2024, Paris.

Dorian Electra presents Fanfare — World TourAvec ses deux premiers albums, Flamboyant en 2019 qui l’a dévoilé·e au monde, et le nerveux My Agenda (Deluxe) en 2020, l’agent provocateur de la pop music Dorian Electra mélangeait magistralement un formidable assortiment de genres, dont la pop, le métal, l’EDM, et plus encore. Iel a collaboré avec Lady Gaga, Tove Lo, Charli XCX, 100 gecs, Village People, Pussy Riot et bien d’autres. Dorian Electra est aujourd’hui de retour avec de nouveaux singles, Freak Mode, Sodom & Gomorrah et anon. Son troisième album intitulé Fanfare est sorti le 6 octobre 2023.

22 janvier 2024 à 19:00

La Cigale, 120 Boulevard Rochechouart, 75018 Paris