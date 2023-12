ABDELKADER SECTEUR DANS ‘Marhaba’ La Cigale Paris, 20 janvier 2024, Paris.

ABDELKADER SECTEUR dans Marhaba SPECTACLE EN ARABE DIALECTALAprès avoir triomphé pendant trois ans sur les scènes de Paris, Alger, Bruxelles, Montréal, et Casablanca, Abdelkader Secteur revient en 2023 avec un tout nouveau spectacle qui nous montre qu’il n’a rien perdu de sa verve et de son humour.Dans cette nouvelle aventure, au carrefour du conte et du one-man-show, il nous raconte avec son sens inouï de la tchatche et de la dérision, son existence haute en couleur, partagée entre les deux rives de la Méditerranée. Avec un sens de l’observation qui n’appartient qu’à lui, Abdelkader Secteur nous décrit sa vie désopilante d’immigré fraichement débarqué à Paris. Au cours de ce voyage, Abdelkader Secteur danse avec les mots, jongle avec son corps, et devient tous les personnages de la Commedia Dell’ Arte à lui tout seul.Si Abdelkader Secteur nous fait tant rire, c’est aussi grâce à sa manière unique de jouer avec la langue arabe (l’arabe maghrébin plus exactement) et à sa façon si singulière de tordre le bas aux expressions courantes, et de revisiter les vieux proverbes.Artiste complet, tantôt clown, tantôt conteur, Abdelkader Secteur est plus qu’un comique. C’est aussi le tonton du bled qu’on est heureux de retrouver en familleProduction : Kader Aoun ProductionsArtiste : Abdelkader Secteur Auteur : Abdelkader Secteur

Tarif : 27.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75