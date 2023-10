PERCUJAM à la Cigale La Cigale Paris, 13 novembre 2023, Paris.

PERCUJAM à la Cigale La Cigale a lieu à la date du 2023-11-13 à 20:00:00.

Tarif : 18 à 28 euros.

PERCUJAM à la CigaleAvec 1ère partie : CélestinUn groupe atypique à l’énergie communicative à découvrir absolument en Live. Des textes ciselés et une humeur positive qui naviguent dans un univers Pop-Rock et Reggae. Après avoir enchanté l’Olympia et Bobino, et l’occasion de la sortie de leur nouvel album « PHENOMENES », PERCUJAM donne un concert exceptionnel le 13 novembre 2023 à LA CIGALE.Artiste Autiste, une lettre d’écart. Artiste Autiste, une note d’espoir !Artiste(s) : PERCUJAM

Réservez votre billet ici

Station de métro Pigalle – Ligne n°2 et n°12

Station de métro Anvers – Ligne n°2

Télécharger le plan RATP Métro

Arrêt Rochechouart-Martyrs – Lignes 30, 54 et 67

Télécharger le plan RATP Bus

La Cigale

120, BOULEVARD ROCHECHOUART Paris 75018

Réservez votre billet ici