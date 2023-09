LA CARAVANE PASSE La Cigale Paris, 10 novembre 2023, Paris.

LA CARAVANE PASSE La Cigale a lieu à la date du 2023-11-10 à 19:30:00.

Tarif : 17.5 à 24.9 euros.

HOTEL KARAVAN : Les 20 ans de La Caravane PasseIl n’apparait dans aucun guide touristique, pourtant, l’Hôtel Karavan existe bel et bien quelque part dans le 20ème arrondissement de Paris et les musiciens du monde entier jouent du coude pour y poser leurs valises. Il né dans la tête du chanteur et musicien multi-instrumentiste Toma Feterman très vite entouré de pirates fidèles au capitaine : Olivier Llugs Lugany (trombone), Cyril Zinzin Moret (saxophone, flûte), Pat Gigon (batterie, programmation), Ben Body (basse, tuba).Pour son 20e anniversaire, La Caravane Passe s’installe à La Cigale et nous propose d’ouvrir les portes de son hôtel nomade pour de nous faire découvrir toute une multitude d’invités surprise.

Réservez votre billet ici

Station de métro Pigalle – Ligne n°2 et n°12

Station de métro Anvers – Ligne n°2

Télécharger le plan RATP Métro

Arrêt Rochechouart-Martyrs – Lignes 30, 54 et 67

Télécharger le plan RATP Bus

La Cigale

120, BOULEVARD ROCHECHOUART Paris 75018

Réservez votre billet ici