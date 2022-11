Féloche et le Mandolin Orchestra La Cigale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Féloche et le Mandolin Orchestra La Cigale, 1 décembre 2022, Paris.

à partir de 28 €

Le Mandolin Orchestra se retrouve au grand complet autour de Féloche ! La Cigale Paris Paris Paris Île-de-France Une ribambelle de mandolines qui mettent en musique la beauté des choses et un chimiste multi-instrumentiste adepte des expérimentations : vous voilà déjà plongés dans l’univers décalé de l’OVNI français Féloche. Il revisite son répertoire (Silbo, Darwin avait raison…) et n’hésite pas à inviter à sa table Bourvil ou Léo Ferré pour un grand festin musical unique et jubilatoire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T20:00:00+01:00

2022-12-01T22:00:00+01:00 Alain Scherer

