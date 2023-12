La cigale et la fourmi – par Françoise, conteuse et théâtre d’objets Bibliothèque Batignolles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La cigale et la fourmi – par Françoise, conteuse et théâtre d’objets Bibliothèque Batignolles Paris, 31 janvier 2024, Paris. Le mercredi 31 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans. gratuit réservation auprès des bibliothécaires mercredi 31 janvier 15h-pour les enfants 5-6 ans

Cabane à Histoires 16h-pour les enfants 6-8 ans

Salle Bleue La Fontaine, fabuleux fabuliste et poète est de passage à la bibliothèque des Batignolles les parents et les adultes sont les bienvenus sur réservation auprès des bibliothécaires Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : +33144691840 dac-bibliotheque.batignolles@paris.fr

