La Cie Mich'min présente Quoi de neuf Molière

La Cie Mich’min présente Quoi de neuf Molière Ferrette

2022-06-03

Ferrette

EUR Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière est né en janvier 1622, donc il y a pile 400 ans. Une raison de plus, s’il en fallait, de jouer ses pièces !

Parce qu’en dehors des modes, des progrès et des envies, elles parlent d’abord de nous, les hommes, comme nous étions, comme nous sommes et comme nous serons toujours.

Après l’Avare et le Malade Imaginaire, la compagnie Mich’min s’attaque une troisième fois au Patron, avec non pas une mais 15 pièces, enfin 15 extraits de ses pièces, pas toujours les plus connues, pour notre plaisir et, bien sûr, le vôtre et pour vous donner envie d’en voir d’avantage.

Parce que Molière, c’est drôle, c’est tonique, c’est moderne!

MISE EN SCÈNE : Jean-Charles Mattler

LUMIÈRES : David Anstett

AVEC : Catherine Drouvot, Aurélie Golfier, Michel Franke, Régine Hell, Jean-Charles Mattler, Élodie Mattler, Jean-Luc Schmitt, Geneviève Mattler, Pierre Schuller, Élodie Schuller, Matthias Welling et Céline Stoecklin.

Réservations : 03 89 07 91 99 hell-gerard68@orange.fr

Ferrette

