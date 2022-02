La Cie Du Bruit Dans La Tête “Le Manteau d’Akaki” Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

La Cie Du Bruit Dans La Tête "Le Manteau d'Akaki" Les Allues, 3 mars 2022, Les Allues.

2022-03-03 18:00:00 – 2022-03-03 19:00:00 Auditorium 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme

Les Allues Savoie Que cherche Akaki, pauvre fonctionnaire à St Petersbourg qui grelote dans une petite chambre ?

Un drôle d’individu s’affaire derrière le castelet. Il tire les ficelles et enclenche les engrenages d’une tragi-comédie à la sauce Russe !

info@meribel.net +33 4 79 08 60 01

