La Cie Avis de pas Sage présente « En toutes lettres »

Lot Figeac Lecture spectaculaire d’après la correspondance de Georges Sand et Gustave Flaubert.

Le charme de ces lettres, c’est la tendresse entre ces deux auteurs majeurs de notre littérature qui se soutiennent dans leurs travaux, dans leurs deuils et leur dégoût de la bêtise humaine !

Elles témoignent aussi d’une amitié sincère entre deux écrivains qu’à priori tout oppose…

Ce sont des lettres merveilleuses de « deux vieux troubadours », débordant d’intelligence et de lucidité sur leur époque !

Adaptation et mise en scène Julien Paramelle +33 6 75 93 15 11 @avispassage

