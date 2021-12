Acigné Médiathèque La Passerelle Acigné, Ille-et-Vilaine La Cie 3ème Acte crée un spectacle sur mesure Médiathèque La Passerelle Acigné Catégories d’évènement: Acigné

Ille-et-Vilaine

La Cie 3ème Acte crée un spectacle sur mesure Médiathèque La Passerelle, 22 janvier 2022, Acigné. La Cie 3ème Acte crée un spectacle sur mesure

Médiathèque La Passerelle, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Le dernier temps fort des Nuits de la lecture se fera en théâtre ! À chaque lecteur ses envies et ses petites manies… La Compagnie 3ème Acte a créé un spectacle sur mesure [aux petits oignons] sur ce thème.

Dans le respect des conditions sanitaires

A chaque lecteur ses envies et ses petites manies… La Cie 3ème Acte saura surprendre et divertir le public par un spectacle sur mesure aux petits oignons… autour de la lecture, bien-sûr ! Médiathèque La Passerelle 22 avenue Abbé Barbedet 35690 Acigné Acigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Acigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque La Passerelle Adresse 22 avenue Abbé Barbedet 35690 Acigné Ville Acigné lieuville Médiathèque La Passerelle Acigné