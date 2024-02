La Cidrerie La petite symphonie Une symphonie de chambre Rue de la Libération Beuzeville, dimanche 24 mars 2024.

La Cidrerie La petite symphonie Une symphonie de chambre Rue de la Libération Beuzeville Eure

MUSIQUE CLASSIQUE

Issus des meilleures formations baroques et classiques françaises, les musiciens de La Petite Symphonie se retrouvent dans un esprit de complicité et nous offrent trois chefs d’oeuvre pleins d’intensité, de grâce et d’émotion. Du quintette de Boccherini à la symphonie de Haydn en passant par un concerto pour pianoforte de Mozart, la formation musicale en effectif réduit préserve l’atmosphère intime et l’esprit de musique de chambre si caractéristiques de ce répertoire avec un équilibre idéal entre les différents instruments.

Daniel Isoir pianoforte

Marieke Bouche violon

Giorgia Simbula violon

Diane Chmela alto

Emilie Robinson violoncelle

Séverine Isoir flûte

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

