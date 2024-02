La Cidrerie Drunken Mahone Rue de la Libération Beuzeville, samedi 16 mars 2024.

La Cidrerie Drunken Mahone Rue de la Libération Beuzeville Eure

SAINT-PATRICK

MUSIQUE DU MONDE

Puisant son inspiration dans le trad irlandais, le groupe s’est enrichi d’instruments au fil du temps (flûte, banjo, mandoline, bouzouki…) et le répertoire énergique s’est tourné vers le punk (The Clash, Dropkick Murphys, Flogging Molly…) tout en gardant une place majeure au trad rock (The Pogues). Un mélange explosif proposé lors de concerts énergiques qui transpirent la bonne humeur et peuvent durer jusqu’au petit jour. Une belle occasion de fêter la Saint Patrick !

19 H OUVERTURE (SNACK ET BOISSONS)

20 H 30 CONCERT

DANS LA HALLE DE LA CIDRERIE

en co-réalisation avec le comité de jumelage de Beuzeville

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie jumelagebeuzeville@gmail.com

