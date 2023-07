Visite guidée patrimoniale de la Cidrerie La Cidrerie Beuzeville Catégories d’Évènement: Beuzeville

Visite guidée patrimoniale de la Cidrerie

Durée 1h. Visite patrimoniale de la Cidrerie.

La Cidrerie
Rue de la Libération, 27210 Beuzeville

Ancienne Friche Beaucamp, La Cidrerie deviendra en janvier 2021 le pôle culturel de la ville de Beuzeville. Engagé dans un travail de réhabilitation patrimoniale, l'équipement contiendra un commerce test, une grande halle, un café, une salle de spectacle et deux espaces d'exposition

Un parking (de la Cidrerie) de 30 places, un autre parking de 70 places juste en face (le parking de la Médiathèque)

16 et 17 septembre 2023

