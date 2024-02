LA CHUTE THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, lundi 18 mars 2024.

LA CHUTE Dans son dernier grand récit, Albert Camus dresse l’état des lieux sans concession de l’homme moderne . Un texte éblouissant. La Chute est le roman-testament de Camus. Un an après avoir achevé cette dernière œuvre, il reçut le prix Nobel de littérature. Dans La Chute , Jean-Baptiste Clamence se confie à un inconnu, dans un bar douteux d’Amsterdam. Il se présente comme juge-pénitent , étrange profession consistant à s’accuser soi-même afin de pouvoir devenir juge. Il se raconte : naguère avocat à Paris, il mena une brillante carrière. Respecté de tous et ayant une haute opinion de lui-même, il se considérait au-dessus du jugement du commun des mortels. En parfait accord avec lui-même, sa vie était une fête, et il était heureux. Jusqu’au soir où il passa sur un pont duquel il entendit une jeune fille se jeter. Il poursuivit son chemin, sans lui porter secours. Cette chute entraîna celle, morale, de Clamence et marqua le début de sa quête existentielle. Au travers de son personnage, Camus dépeint l’homme occidental : égoïste, vivant dans le pur divertissement, coupé des notions fondamentales de justice et de responsabilité.Auteur : Albert CAMUSAdaptation : Géraud BÉNECH et Stanislas de la TOUSCHEArtiste : Stanislas de la TOUSCHEMetteur en scène, création sonore et vidéo : Géraud BÉNECHLA PRESSE: Fou d’art :Un texte, tout en ambigüité voulue par Camus et très bien retranscrit par Stanislas de la Tousche, à la mélopée très particulière. Placement libre :Une œuvre majeure, sur le sujet majeur de l’individualisme de l’homme moderne. PRESSE NOUVELLE MAGAZINE “Camus se dévoile, dans cet homme que le comédien incarne d’une façon intense, saisissante, avec un talent unique, laissant les spectateurs éblouis et tremblants.”20h30 LEVER DE RIDEAU “Stanislas de la Tousche incarne le personnage à la perfection. Que de philosophie dans cette représentation. Nous sortons plus enrichi qu’en arrivant.”CHRONIQUE INSTAGRAM de watercolorandbooksparis “Cette pièce est magistralement interprétée par @stanislasdelatousche, avec une mise en scène riche de Géraud Bénech.”CHRONIQUE INSTAGRAM de cathy_lit_et_sort_aussi “On se laisse emporter dans les bas fonds d’Amsterdam dans cette belle mise en scène mise en valeur par le comédien, pleinement dans son rôle.”HISTORIA “C’est un défi que de représenter La Chute sur scène. Relevé haut la main. Formidable performance de Stanislas de la Tousche qui, seul sur scène, sait capter l’attention de son public.”JE N’AI QU’UNE VIE “Une raison d’aller voir la pièce ? Parce que c’est Camus, et que c’est magistralement servi. Pour la beauté du texte. Parce que le propos est actuel, trop actuel. Parce que vous aimez le théâtre. Parce que Camus est à votre programme de Français ou de Philo. Parce qu’il vous arrive de réfléchir.”CULTURE ÉVASIONS “Une belle performance d’acteur !”PUBLIK’ART “Camus porté en majesté !”FROGGY’S DELIGHT “La parole est portée de manière émérite avec une éloquence sensible par Stanislas de la Tousche qui navigue subtilement entre la vraie fausse humilité du repentant et le faux vrai cynisme du “pécheur”. ”IT ART BAG“C’est une superbe pièce que nous présente le metteur en scène Géraud Bénech interprétée à merveille par le talentueux comédien Stanislas de la Tousche.BAZ’ART ”Un texte puissant, impeccablement servi ” Les mots puissants d’Albert Camus sont incroyablement incarnés par Stanislas De la Tousche, impeccable du début à la fin, quelles que soient les émotions traduites dans ce soliloque déversé comme un intarissable torrent.” À VOIR À LIRE “La prestation de Stanislas de la Touche parvient, avec beaucoup de justesse, à transposer le texte sur scène. L’acteur est constamment en équilibre pour conférer au propos ce qu’il faut de pathos et de cynisme, sans jamais exagérer le trait. Stanislas de la Touche donne vie sous nos yeux au héros camusien, avec une incroyable facilité.”BC LE RIDEAU ROUGE “Discours qui libère philosophiquement ; Plus je m’accuse et plus j’ai le droit de vous juger .Un texte aux profondes réflexions, sans préjugés,Servi par un souffle qui a su exigerDe l’acteur qu’il l’expulse de lui intensément. ”THÉÂTRE AU VENT Le public se trouve dans la position de l’interlocuteur muet de Jean-Baptiste Clamence, certainement embarrassé, médusé par cette confession torrentielle. Stanislas de la Tousche ne donne même pas l’impression de jouer, il est cet homme qui se confesse, se livre corps et esprit pour regarder la nuit en face. De chair et de sang, avec cet ego vacillant comme une mouche aveugle, en quête de lumière, l’homme qui parle nous émeut. Lire l’articleSORTIES À PARIS “Un spectacle profond, actuel voire intemporel.”FRANCE NET INFOS Stanislas de la Tousche, sublime ce monologue d’Albert Camus. Ainsi que la mise en scène de Geraud Benech, riche en portraits poétiques. Stanisla

Tarif : 13.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-18 à 21:00

THEATRE DE LA CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75