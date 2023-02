LA CHUTE THEATRE DE LA CONTRESCARPE, 6 février 2023, PARIS.

LA CHUTE THEATRE DE LA CONTRESCARPE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-03-28 19:00. Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Dans son dernier grand re?cit, Albert Camus dresse l'e?tat des lieux sans concession de « l'homme moderne ». Un texte éblouissant. 60 ans après sa disparition, son œuvre résonne toujours aujourd'hui ! Durée : 1h10 Auteur : Albert CAMUS Adaptation : Géraud BÉNECH et Stanislas de la TOUSCHE Artiste : Stanislas de la TOUSCHEE Metteur en scène, création sonore et vidéo : Géraud BÉNECH « La Chute » est le roman-testament d'Albert Camus. Un an après avoir achevé cette dernière œuvre, il reçut le prix Nobel de littérature. Dans « La Chute », Jean-Baptiste Clamence se confie à un inconnu, dans un bar douteux d'Amsterdam. Il se présente comme « juge-pénitent », étrange profession consistant à s'accuser soi-même afin de pouvoir devenir juge. Il se raconte : naguère avocat à Paris, il mena une brillante carrière. Respecté de tous et ayant une haute opinion de lui-même, il se considérait au-dessus du jugement du commun des mortels. En parfait accord avec lui-même, sa vie était une fête, et il était heureux. Jusqu'au soir où il passa sur un pont duquel il entendit une jeune fille se jeter. Il poursuivit son chemin, sans lui porter secours. Cette chute entraîna celle, morale, de Clamence et marqua le début de sa quête existentielle. Au travers de son personnage, Albert Camus dépeint l'homme occidental : égoïste, vivant dans le pur divertissement, coupé des notions fondamentales de justice et de responsabilité.

