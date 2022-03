La chute du mur vue de l’Est Saint-Malo, 11 mars 2022, Saint-Malo.

Par Saskia Hellmund.

Conférence proposée par l’Université du Temps Libre du Pays de Saint-Malo.

La chute du Mur a été un moment de grande émotion mais également un choc pour les Allemands de l’Est. Devoir s’adapter du jour au lendemain à une autre façon de vivre, à d’autres valeurs et exigences, faire face aux fléaux de la société actuelle comme l’insécurité et le chômage : la nouvelle liberté acquise a eu une face cachée. Perdre son pays, ses habitudes et voir dévaloriser ses origines ont été des expériences traumatisantes,.

De plus, l’expérience est-allemande offre de nombreux parallèles avec le vécu identitaire breton.

Entrée prioritaire aux adhérents de l’UTL.

+33 2 99 40 78 04

