La Chute Biarritz, 19 novembre 2021, Biarritz.

La Chute Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

2021-11-19 – 2021-11-19 Colisée 11 avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

La Chute, inspirée du court roman d’Albert Camus publié en 1956, est une pièce-ballet sur le thème de la culpabilité, l’inaction et ses conséquences profondes. Dans un bar d’Amsterdam, un nommé Clamence (André Nerman) se confie à un interlocuteur inconnu et relate un non-acte, suivi d’un acte, qui l’obsède depuis plus d’une décennie. Traversant le Pont des Arts une nuit en rentrant chez lui, Clamence aperçoit une jeune femme (Nicola Ayoub) penchée au-dessus de la Seine. Manquant de courage ou de volonté pour tenter de la secourir, Clamence passe outre et entend, du bout du pont, le claquement d’un plongeon, suivi de cris.

D’Albert Camus.

Durée : 1h05

+33 5 59 22 44 66

Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

