Halloween : nocturne à la Chti Ferme ! La Chti Ferme Coulx, 31 octobre 2023, Coulx.

Coulx,Lot-et-Garonne

La Chti Ferme vous propose :

– chasse aux citrouilles et formules magiques

– visite de la ferme

– activités manuelles

– défilé en musique et élection du meilleur costume

– goûter, bonbons et récompenses à tous les enfants

Venez déguisés !

Réservation préalable..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

La Chti Ferme Lieu-dit Labarthe

Coulx 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Chti Ferme offers :

– pumpkin hunt and magic formulas

– farm tour

– arts and crafts

– musical parade and election of the best costume

– snacks, sweets and prizes for all children

Come dressed up!

Prior booking required.

El Chti Ferme le ofrece :

– búsqueda de calabazas y hechizos mágicos

– visita a la granja

– manualidades

– desfile musical y elección del mejor disfraz

– merienda, dulces y premios para todos los niños

¡Ven disfrazado!

Se requiere reserva previa.

La Chti Ferme bietet Ihnen :

– kürbisjagd und Zauberformeln

– besuch des Bauernhofs

– bastelaktivitäten

– parade mit Musik und Wahl des besten Kostüms

– snacks, Süßigkeiten und Belohnungen für alle Kinder

Kommen Sie verkleidet!

Vorherige Reservierung.

