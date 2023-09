Halloween à la Chti Ferme ! La Chti Ferme Coulx, 22 octobre 2023, Coulx.

Coulx,Lot-et-Garonne

La Chti Ferme vous propose :

– chasse aux citrouilles et formules magiques

– visite de la ferme

– activités manuelles

– goûter et bonbons

Venez déguisés !

Réservation préalable..

2023-10-22 fin : 2023-11-05 . EUR.

La Chti Ferme Lieu-dit Labarthe

Coulx 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Chti Ferme offers :

– pumpkin hunt and magic formulas

– farm tour

– arts and crafts

– snacks and sweets

Come dressed up!

Please book in advance.

El Chti Ferme le ofrece :

– búsqueda de calabazas y hechizos mágicos

– visita a la granja

– manualidades

– aperitivos y dulces

¡Ven disfrazado!

Se requiere reserva previa.

La Chti Ferme bietet Ihnen :

– kürbisjagd und Zauberformeln

– besuch des Bauernhofs

– bastelaktivitäten

– snacks und Süßigkeiten

Kommen Sie verkleidet!

Vorherige Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Lot-et-Tolzac