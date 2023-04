Pâques à la Chti Ferme ! La Chti Ferme, 8 avril 2023, Coulx.

Pour fêter Pâques, la Chti Ferme vous propose :

– biberon et visite de la ferme : chèvres, moutons, ânes, poneys, lapins, cochons d’inde, volière, basse-cour, paon…)

– nourriture et câlins de tous les animaux

– chasse aux œufs

– goûter offert

– atelier créatif

Réservation préalable..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

La Chti Ferme Lieu-dit Labarthe

Coulx 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate Easter, the Chti Ferme offers you :

– feeding and visit of the farm: goats, sheep, donkeys, ponies, rabbits, guinea pigs, aviary, farmyard, peacock…)

– feeding and cuddling of all the animals

– egg hunt

– snack offered

– creative workshop

Prior reservation.

Para celebrar la Pascua, la Chti Ferme le ofrece :

– alimentación con biberón y visita de la granja: cabras, ovejas, burros, ponis, conejos, cobayas, aviario, corral, pavo real…)

– dar de comer y mimar a todos los animales

– búsqueda de huevos

– merienda ofrecida

– taller creativo

Reserva previa.

Um Ostern zu feiern, bietet Ihnen die Chti Ferme :

– fläschchen und Besuch des Bauernhofs (Ziegen, Schafe, Esel, Ponys, Kaninchen, Meerschweinchen, Voliere, Hühnerhof, Pfau…)

– füttern und Kuscheln mit allen Tieren

– eiersuche

– kostenloser Snack

– kreativer Workshop

Vorherige Reservierung.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Lot-et-Tolzac