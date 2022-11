La Christophienne Saint-Christophe-en-Brionnais, 15 octobre 2023, Saint-Christophe-en-Brionnais. La Christophienne

Salle Bel Air Les Foires Saint-Christophe-en-Brionnais Sane-et-Loire

2023-10-15 08:00:00 – 2023-10-15 Saint-Christophe-en-Brionnais

Sane-et-Loire Saint-Christophe-en-Brionnais 5 à 25 km (5 circuits). Promeneurs occasionnels ou randonneurs chevronnés, venez admirer le charme de la campagne brionnaise.

Grâce aux nombreux bénévoles, le meilleur accueil vous sera réservé avec des ravitaillements sur les parcours et le bouillon brionnais offert à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet. antennetouristique@orange.fr +33 3 85 25 98 05 https://www.stchristophe-tourisme.fr/ Saint-Christophe-en-Brionnais

