Jeu de piste sensoriel au jardin botanique La chouette douceur Arnac-la-Poste, 16 septembre 2023, Arnac-la-Poste.

Mettez tous vos sens en eveil lors d’un fabuleux jeu de piste autour des goûts, des couleurs et des odeurs au jardin botanique La Chouette Douceur.

Ce sera pour vous l’occasion de rencontrer Marjorie, productrice en plantes aromatiques et médicinales et ainsi découvrir ses produits bien-être et déguster ses sirops.

La chouette douceur L’Héritière, 87160 Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Découvrez un jardin botanique géré par une herboriste et habitante d’Arnac-la-Poste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©lachouettedouceur