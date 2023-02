Visite d’atelier céramique La Chouette, 1 avril 2023, Daoulas.

Visite d’atelier céramique 1 et 2 avril La Chouette

Visite d’atelier, démonstration, vente de céramique.

La Chouette 15 rue de l’Eglise, 29460 Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne

L’atelier de céramique HyperBol à ouvert ses portes en février 2020 au sein des locaux de l’association L’Art et Création, qui regroupe des artistes, artisans et créateurs. Dans cet atelier, je réalise des pièces utilitaires, bols, tasses, assiettes, vases, pot de fleurs et autres petit objets du quotidien, mais aussi des sculptures. Mes productions sont fabriquées en grès ou en porcelaine, principalement tournées, moulées ou encore montées au colombin. Je crée aussi mes émaux, cette mince couche de verre faite de poudres de minéraux et d’oxydes métalliques qui recouvre la céramique et lui apporte toutes ses couleurs. Pour les JEMA, mon atelier sera ouvert au public, je vous invite donc à venir visiter, observer et discuter des processus de fabrications de mon métier.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

Camile Guérin