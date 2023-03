Visite de l’atelier Hyacinthe François La Chouette, 1 avril 2023, Daoulas.

A l’occasion des JEMA, je vous invite à venir découvrir mon espace de travail au sein des locaux de l’association l’Art et Création, où je transforme le bois et le métal.

Je fabrique des objets utilitaires et décoratifs mais aussi sculpturaux.

Le processus de fabrication de mes projets exploite des techniques manuelles et directes sur les matériaux. Elles offrent la liberté de modifier les formes, de dessiner l’objet au fur et à mesure.

Je travaille actuellement au tour à bois à la recherche de nouvelles formes et associations de matériaux.

La Chouette 15 rue de l'église Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

Hyacinthe François