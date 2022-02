La Choucrouterie : revue satirique en alsacien Drusenheim, 29 avril 2022, Drusenheim.

La Choucrouterie : revue satirique en alsacien Drusenheim

2022-04-29 20:00:00 – 2022-04-29 22:00:00

Drusenheim Bas-Rhin Drusenheim

EUR Revue satirique « En vert et contre tous !!! »

La troupe du Théâtre de la Choucrouterie retracera, à travers le prisme de l’humour, les événements marquants de l’année. Rien ni personne ne leur échappera dans cette 27ème édition de la revue satirique : nos voisins lorrains, la crise sanitaire, les élections régionales… et autres phénomènes de société et particularités locales.

Sous la houlette de Roger Siffer, personnage truculent maniant l’humour comme une arme et père de l’esprit si singulier de la Choucrouterie, les comédiens enchaîneront chants, danses et sketches humoristiques pour faire rire le public aux dépens des personnalités politiques et autres acteurs de l’actualité locale et au-delà.

Fière de ses racines alsaciennes, la troupe se produira en dialecte et ne se privera pas pour utiliser ses expressions les plus imagées. Dans la plus pure tradition du cabaret alsacien, les comédiens diront tout haut ce que les autres peuvent penser tout bas.

