Laussonne

Auberge des Planchas, le vendredi 25 mars à 21:00

Un univers mélangeant avec audace et talent différents styles portant des textes incisifs et poétiques.

5 euros

Concert fusion hip hop – jazz -électro Auberge des Planchas Les Planchas Laussonne Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T21:00:00 2022-03-25T22:30:00

