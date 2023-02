La Chorale Sono Solo Canzonette Salle de Spectacle du Ministère de l’Économie et des Finances Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 08 mars 2023

de 19h30 à 20h30

. gratuit Merci de se munir d’une pièce d’identité La Chorale féminine Sono Solo Canzonette dirigée par Paola Niggi en concert le 8 mars à Paris pour la journée internationale des droits des femmes. A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Chorale Sono Solo Canzonette dirigée par Paola Niggi interprétera des chants populaires italiens: chants de lutte, du travail et de l’émigration. Une heure en chantant l’Italie des femmes. Salle de Spectacle du Ministère de l’Économie et des Finances 139 rue de Bercy 75012 Paris Contact : https://choralecanzonette.fr/ canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://choralecanzonette.fr/concerts-2023/

