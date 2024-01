La Chorale se fait la malle Maison des Arts et de la Musique MAM Orléans, dimanche 11 février 2024.

La Chorale se fait la malle
Dimanche 11 février, 16h00
Maison des Arts et de la Musique MAM
Tarif 10€

Tarif réduit* 7€

* pour étudiant et personnes en recherche d’emploi, en situation de handicap, gratuit moins de 12 ans, un contrôle des billets sera effectué.



Début : 2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:45:00+01:00

La Chorale se fait la malle » n’est pas un simple concert, c’est une aventure, un voyage au pays de l’absurde et de l’extraordinaire, où chaque morceau est une histoire, chaque refrain un souvenir gravé dans le marbre de la joie. C’est un rendez-vous où les soucis s’éclipsent, où la musique emporte dans un tourbillon d’éclats mélodieux.

Alors, si l’envie vous prend de troquer le gris du quotidien contre un arc-en-ciel de sensations, rejoignez-nous ! Prenez part à la fête, laissez votre cœur battre au rythme de cette chorale pas comme les autres. « La Chorale se fait la malle », et avec New Macadam, chaque note promet d’être une escapade vers le bonheur.

Avec en premiere partie le groupe Graines de song

Maison des Arts et de la Musique MAM
Cours Victor Hugo
45100 ORLEANS

