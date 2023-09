La chorale l’Attrape-Coeur se produit dans le 12e Dalle Rozanoff Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 septembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

Une trentaine de choristes plein d’entrain, joyeux et sérieux chanteront dans le cadre des 20 ans de l’association de la Baleine, venez les découvrir : c’est ce jeudi soir et c’est gratuit

La chorale propose son répertoire pour le plus grand plaisir des connaisseurs et ouvre son art exceptionnellement en plein air. Elle fera voyager l’auditoire dans un monde enjoué, avec de l’énergie et de l’âme.

Dalle Rozanoff 22 place Rozanoff 75012 Paris

Contact : https://www.autourdelabaleine.fr/2023/08/20/autour-de-la-baleine-a-20-ans-et-meme-un-peu-plus/ https://www.autourdelabaleine.fr/2023/08/20/autour-de-la-baleine-a-20-ans-et-meme-un-peu-plus/

Chorale l’Accroche-choeur