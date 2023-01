La chorale du Tertre Ploubezre Ploubezre Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Après deux années d’absence pour raison sanitaire, la Chorale du Tertre de Châtelaudren revient se produire en l’église Saint-Pierre de Ploubezre.

Au programme, de la musique contemporaine avec en première partie des œuvres de

Morten Lauridsen, Peter Anglea, Elaine Hagenberg. En seconde partie, le Requiem for the living de Dan Forrest.

Interprétation par la Chorale du Tertre (chef de chœur : Renaud Turban) et les instrumentistes (piano, cordes, trompettes) sous la direction de Gilles Le Brazidec. Prévente des billets par mail ou téléphone, et vente sur place dès 15h30 le jour du

+33 6 83 02 49 03

