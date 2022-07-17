La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme Chabrillan, 17 juillet 2022, Chabrillan.

La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme
Eglise de Chabrillan Le Village Chabrillan Drôme Le Village Eglise de Chabrillan 
2022-07-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-18
Le Village Eglise de Chabrillan
Chabrillan
Drôme

Chabrillan

 

Tournée d’été de l’Ensemble vocal Delta dirigé par Coline Serreau dans la Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse.
Entrée libre et gratuite

https://www.choraledudelta.com/concerts/concert/

Le Village Eglise de Chabrillan Chabrillan
dernière mise à jour : 2022-06-22 par