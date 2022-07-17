La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme Chabrillan Chabrillan Catégories d’évènement: Chabrillan

Drôme

La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme Chabrillan, 17 juillet 2022, Chabrillan. La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme

Eglise de Chabrillan Le Village Chabrillan Drôme Le Village Eglise de Chabrillan

2022-07-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-18

Le Village Eglise de Chabrillan

Chabrillan

Drôme Chabrillan Tournée d’été de l’Ensemble vocal Delta dirigé par Coline Serreau dans la Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse.

Entrée libre et gratuite https://www.choraledudelta.com/concerts/concert/ Le Village Eglise de Chabrillan Chabrillan

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Chabrillan, Drôme Other Lieu Chabrillan Adresse Chabrillan Drôme Le Village Eglise de Chabrillan Ville Chabrillan lieuville Le Village Eglise de Chabrillan Chabrillan Departement Drôme

Chabrillan Chabrillan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chabrillan/

La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme Chabrillan 2022-07-17 was last modified: by La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme Chabrillan Chabrillan 17 juillet 2022 Eglise de Chabrillan Le Village Chabrillan Drôme

Chabrillan Drôme