La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme Chabrillan Chabrillan
La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme Chabrillan, 17 juillet 2022, Chabrillan.
La Chorale du Delta en concert – Vallée de la Drôme
Eglise de Chabrillan Le Village Chabrillan Drôme Le Village Eglise de Chabrillan
2022-07-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-18
Le Village Eglise de Chabrillan
Chabrillan
Drôme
Chabrillan
Tournée d’été de l’Ensemble vocal Delta dirigé par Coline Serreau dans la Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse.
Entrée libre et gratuite
https://www.choraledudelta.com/concerts/concert/
Le Village Eglise de Chabrillan Chabrillan
dernière mise à jour : 2022-06-22 par