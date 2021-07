LA CHORALE DE L’ESPOIR – LA PIE PIETONNE Le Mans, 21 août 2021, Le Mans.

LA CHORALE DE L’ESPOIR – LA PIE PIETONNE 2021-08-21 20:30:00 – 2021-08-21 21:25:00 Rue d’Isaac Complexe sportif de l’Oiselière

Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe

Dans le cadre des Retrouvailles d’été. Représentée par la cheffe de chœur, et son unique choriste, La Chorale de l’Espoir est convaincue que « Chanter fait du bien là où ça fait mal ! ». Elle offre un répertoire riche, éclectique, et avarié, mais cherche aussi désespérément à recruter de nouveaux membres ; Parce qu’à 2 c’est bien, mais qu’à plusieurs, c’est meilleur… Genre : farce Clownesque et Burlesque, Chantée juste ou pas. Durée : 55min. Tout public.

http://lapiepietonne.jimdo.com/

