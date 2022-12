La chorale Coutainzic Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blainville-sur-Mer

La chorale Coutainzic Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer Manche

2022-12-27 17:30:00

L'APEI Centre Manche a le plaisir d'accueillir la chorale Coutainzic, pour un concert de noël au profit du service ASC de l'APEI. Rendez-vous à 17h30, entrée libre.

