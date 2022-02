La Chorale c’est vous ! La Compagnie des Arts Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Chorale c'est vous ! La Compagnie des Arts, 26 février 2022, Nantes. 2022-02-26

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : oui Tout public Tinah Drevet, coach vocale d’artistes tels qu’Angèle, Jaïne ou encore Oxmo Puccino, vous invite, le samedi 26 février 2022 de 20h à 21h30 à être acteur de votre propre soirée. Le public devient alors chanteur, faisant partie intégrante d’une chorale menée par Tinah Drevet. Une expérience humainement enrichissante à vivre et envahie d’ondes positives ! Tout public Entrée libre sur inscription via contact.laciedesarts@gmail.com La Compagnie des Arts adresse1} Nantes 44100

https://laciedesarts.org/

