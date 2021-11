LA CHORALE B&B Jarzé Villages, 4 décembre 2021, Jarzé Villages.

LA CHORALE B&B Jarzé Villages

2021-12-04 – 2021-12-04

Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé Villages

10 EUR A NE PAS RATER !

Un spectacle chanté, drôle et énergisant, interprété par une quinzaine de comédiens chanteurs, enthousiastes, généreux et excentriques, accompagnés par une guitare et une grosse caisse.

La chorale des Bérangers & Bérangères revisite les tubes des années 60 à 70 avec humour et brio. On y retrouve des grands standards, mais aussi, par exemple un bon vieux rock punk incontournable, rien ne les arrête !

45 mn pour tous les publics

La chorale des Bérangers & Bérangères, une chorale pas comme les autres, à ne pas rater

A la salle St Michel

Réservation recommandée : trublions.jarze@gmail.com / 06.52.71.02.22

Organisation : Les Trublions de Jarzé et Hamac, le panier culturel

Une chorale pas comme les autres ! Ensemble vocal à fortes personnalités

+33 6 52 71 02 22

