La Chorale À Coeur Joie Branche d’Or fête ses 30 ans Tarbes, 23 avril 2022, Tarbes.

Cet anniversaire se veut comme un moment de fête et de partage musical.

Trois volets méritent d’être soulignés :

– Un conte musical original

Notre chorale, dirigée par Juliette Salanne, a la chance de compter parmi ses adhérents, un conteur, Edmond Szymanski. Il a écrit intégralement le texte du conte qui relie l’ensemble des chants interprétés par la chorale et il tiendra lui-même le rôle du conteur. La mise en scène sera assurée par Anna Mazzotti de la compagnie « les pieds dans le plat ».

Des musiciens accompagneront les chants, et créeront une atmosphère sonore. C’est donc un spectacle qui propose à partir d’un conte, un travail scénique et musical qui sort de l’ordinaire et des concerts « traditionnels ». À travers les chants, une belle manière d’entretenir nos liens.

– Cet anniversaire sera également l’occasion de partager la scène avec les enfants, petits-enfants, ou proches des choristes, transformant ainsi ce moment de spectacle en une activité artistique transgénérationnelle teintée d’émotions et de fierté.

Quelques chants seront appris et interprétés par les plus jeunes générations.

Place et rôle du chant choral dans la vie des choristes et celle de la cité.

– Le dernier volet de cette aventure se trouvera dans l’entrée du Pari : une exposition.

Cette exposition :

> retracera les dates et évènements clés de la chorale À Cœur Joie Branche d’Or, fondée et dirigée il y a 30 ans par Jean Bereciartua, puis par Christiane Saura qui organisa notamment plusieurs spectacles au Théâtre des Nouveautés, par le biais de photos, articles et programmes

> mettra en lumière, le rôle que peut jouer une chorale dans la ville (commémorations, animations dans les maisons de retraite, concerts en soutien à des associations)

> permettra à des choristes de s’exprimer sur leur intérêt pour notre activité chorale

