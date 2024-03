LA CHOPINE FÊTE DE LA SAINT PATRICK Bar La Chopine Fontenay-le-Comte, samedi 16 mars 2024.

La Chopine de Fontenay-le-Comte vous invité à fêter la Saint-Patrick !

Comme c’est la coutume depuis de nombreuses années, nous revenons avec votre soirée préférée, la SAINT-PATRICK !

Le lieu ne change pas, le programme non plus: de l’ambiance, de la bière, du saucisson, des planches de tapas, de la convivialité et des seigneurs en kilt !

Pour les plus téméraires, nous vous invitons à porter du vert la tradition veut que l’on pince ceux qui n’en porte pas.

un shooter offert si tu viens avec un Leprechauns.

Ramène tes potes, tu en auras peut être besoin pour rentrer sur tes deux pieds. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Bar La Chopine 137 Rue de la République

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

L’événement LA CHOPINE FÊTE DE LA SAINT PATRICK Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-03-08 par Vendée Expansion