LA CHOPINE – CONCERT ROCK AVEC « LAU MEMORY » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende

LA CHOPINE – CONCERT ROCK AVEC « LAU MEMORY » Fontenay-le-Comte, 14 octobre 2022, Fontenay-le-Comte. LA CHOPINE – CONCERT ROCK AVEC « LAU MEMORY »

137 Rue de la République Bar La Chopine Fontenay-le-Comte Vende Bar La Chopine 137 Rue de la République

2022-10-14 21:00:00 – 2022-10-14 01:00:00

Bar La Chopine 137 Rue de la République

Fontenay-le-Comte

Vende Préparez-vous à la soirée la plus rock’n’roll de l’automne. La Chopine accueille les talentueux » 4 LAU MEMORY « . On ne vous cache pas qu’ils ont prévus de retourner la chopine. Et cette fois ci pour vous rassasier « Jerri fucking food » sera présent avec un super poulet coco. Ambiance Rock’n’roll, ça va monter dans les décibels ! https://www.facebook.com/LACHOPINE85 Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vende Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Fontenay-le-Comte Vende Bar La Chopine 137 Rue de la République Ville Fontenay-le-Comte lieuville Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Departement Vende

Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

LA CHOPINE – CONCERT ROCK AVEC « LAU MEMORY » Fontenay-le-Comte 2022-10-14 was last modified: by LA CHOPINE – CONCERT ROCK AVEC « LAU MEMORY » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 14 octobre 2022 137 Rue de la République Bar La Chopine Fontenay-le-Comte Vende Fontenay-le-Comte Vende

Fontenay-le-Comte Vende