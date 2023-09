Esticanbros La CHOLA Marseille, 14 septembre 2023, Marseille.

Esticanbros Jeudi 14 septembre, 19h30 La CHOLA

Ce la rentrée ! et nous on continue toutes les jeudis avec la musique live! On profite des beaux jours et de notre terrasse jusqu’au 30 de octobre. On vous attend !

Réservation 07.69.66.13.40

59 rue des trois frères barthélemy 13006

La CHOLA 59, rue des trois frères Barthélémy, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T19:30:00+02:00 – 2023-09-14T22:30:00+02:00

2023-09-14T19:30:00+02:00 – 2023-09-14T22:30:00+02:00