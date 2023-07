Cet évènement est passé ChuChiCha La CHOLA Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille ChuChiCha La CHOLA Marseille, 29 juin 2023, Marseille. ChuChiCha Jeudi 29 juin, 19h00 La CHOLA Live Musique – ChuChiCha

Le duo Franco-Chilien Une frénésie musicale romantique – cumbia – électroacoustique puissante qui mélange le son de la cumbia latino-américaine Le groupe musical jouera dans les deux services à 19 h et 21 h 30. Réservation recommandée.

☎️07.69.66.13.40 La CHOLA 59, rue des trois frères Barthélémy, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

