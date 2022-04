La chocolaterie de Michelet École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

La chocolaterie de Michelet École Maternelle Jules Michelet, 27 avril 2022, Villenave-d'Ornon. La chocolaterie de Michelet

École Maternelle Jules Michelet, le mercredi 27 avril à 07:30

La Chocolaterie Jules Michelet a ouvert ses portes! Etes vous prêt à aller la visiter et entrer dans un monde magique rempli de chocolat? Malheureusement, il y a tellement de travail à faire dans cette chocolaterie qu’il va falloir aider à la création des chocolats. L’objectif ? Que tout soit prêt pour l’incroyable banquet du vendredi (un banquet rempli de chocolat bien évidemment!). **Activités du matin:** * Peinture glacée (en 3D) * Course en sac * Création sucre d’orge **Activités de l’après-midi:** * Création sucette géante * Création plaquette de chocolat Pour ces vacances, nous entrons dans un monde de gourmandise ! École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T07:30:00 2022-04-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu École Maternelle Jules Michelet Adresse rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Departement Gironde

École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

La chocolaterie de Michelet École Maternelle Jules Michelet 2022-04-27 was last modified: by La chocolaterie de Michelet École Maternelle Jules Michelet École Maternelle Jules Michelet 27 avril 2022 Ecole maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde