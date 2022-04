La chocolaterie de Michelet École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

La chocolaterie de Michelet École Maternelle Jules Michelet, 26 avril 2022, Villenave-d'Ornon. La chocolaterie de Michelet

le mardi 26 avril

**SORTIE PARC FLORAL** **Départ : 9H45** **Retour : 16H00** _**Merci d’emmener votre enfant maximum à 9H15 au centre de loisirs afin d’être prêt pour le départ.**_ Pour ces vacances, nous entrons dans un monde de gourmandise ! École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

